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Рада не признала выборы в Госдуму России

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Среда 22 сентября 2021 14:08
Рада не признала выборы в Госдуму России Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Верховная рада не признала выборы в Государственную думу России. Документ поддержали 322 депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.

В заявлении Рады отмечаются нарушения Россией норм международного гуманитарного права, в частности привлечение к голосованию граждан Украины с незаконно выданными паспортами РФ, перемещения населения государства оккупанта на временно оккупированных территориях Украины и неконтролируемый процесс пересечения международно признанного госграницы Украины.

"В заявлении Верховная рада Украины признает такие выборы незаконными, а Государственную Думу Российской Федерации - нелегитимной и обращается к международному сообществу с призывом дать оценку фальсифицированным выборам и фактов незаконного голосования", - говорится в сообщении.

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