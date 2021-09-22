Рада не визнала вибори до Держдуми Росії
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Верховна рада не визнала вибори в Державну думу Росії. Документ підтримали 322 депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВР.
У заяві Ради відзначаються порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права, зокрема залучення до голосування громадян України з незаконно виданими паспортами РФ, переміщення населення держави окупанта на тимчасово окупованих територіях України та неконтрольований процес перетину міжнародно визнаного держкордону України.
"У заяві Верховна рада України визнає такі вибори незаконними, а Державну Думу Російської Федерації - нелегітимною і звертається до міжнародного співтовариства із закликом дати оцінку фальсифікованим виборам і фактів незаконного голосування", - йдеться в повідомленні.