Рада признала войну России против Украины геноцидом украинского народа

Верховная рада на сегодняшнем заседании признала войну России против Украины геноцидом украинской нации. Документ поддержали 363 народных депутата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка.
Заявление Рады №7276 "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине" зарегистрирован в парламенте 11 апреля. В документе подчеркивается, что руководство России неоднократно заявляло, что одной из целей развязанной ими войны является так называемая "денацификация" Украины, а под "нацистами" Кремль подразумевает тех, кто говорит по-украински, чувствует себя украинцем и стремится жить в независимой украинской стране.
"Очевидно, что россияне отказывают украинцам в самом праве на самоопределение, являющееся основополагающим принципом международного правопорядка", - отмечается в постановлении.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать войну России против Украины геноцидом украинского народа. Он заявил, что украинцы и россияне являются "братскими" народами.
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