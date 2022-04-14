Рада признала войну России против Украины геноцидом украинского народа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Заявление Рады №7276 "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине" зарегистрирован в парламенте 11 апреля. В документе подчеркивается, что руководство России неоднократно заявляло, что одной из целей развязанной ими войны является так называемая "денацификация" Украины, а под "нацистами" Кремль подразумевает тех, кто говорит по-украински, чувствует себя украинцем и стремится жить в независимой украинской стране.

"Очевидно, что россияне отказывают украинцам в самом праве на самоопределение, являющееся основополагающим принципом международного правопорядка", - отмечается в постановлении.