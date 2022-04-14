Рада визнала війну Росії проти України геноцидом українського народу

Верховна рада на сьогоднішньому засіданні визнала війну Росії проти України геноцидом української нації. Документ підтримали 363 народних депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка.
Заява Ради №7276 "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні" зареєстрована в парламенті 11 Квітня. У документі підкреслюється, що керівництво Росії неодноразово заявляло, що однією з цілей розв'язаної ними війни є так звана "денацифікація" України, а під "нацистами" Кремль має на увазі тих, хто говорить по-українськи, відчуває себе українцем і прагне жити в незалежній Українській країні.
"Очевидно, що росіяни відмовляють українцям у самому праві на самовизначення, що є основоположним принципом міжнародного правопорядку", - наголошується в постанові.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати війну Росії проти України геноцидом українського народу. Він заявив, що українці і росіяни є "братніми" народами.
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