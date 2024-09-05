Рада призначила Коваля міністром аграрної політики

Верховна Рада призначила Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства. До того він очолював Фонд державного майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, рішення підтримав 251 депутат.
Раніше Верховна Рада з другої спроби звільнила Коваля з посади голови Фонду державного майна.
Посада міністра агарної політики була вакантна з травня 2024 року після того, як звільнили Миколу Сольського. До того НАБУ і САП оголосили Сольському підозру в незаконному заволодінні державною землею. Це час обов’язки міністра виконував перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.
Віталій Коваль народився у 1981 році. Закінчив Тернопільську академію народного господарства. У 2004-2006 роках працював у банківській сфері. У 2006-2019 роках очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях. З вересня 2019 року очолював Рівненську обласну державну адміністрацію.
У листопаді 2023 року Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. На цій посаді він замінив Рустема Умєрова, який нині обіймає посаду міністра оборони.
Цього тижня президент Володимир Зеленський ініціював зміни в уряді, після чого низка міністрів написали заяви про відставки за власним бажанням. Рада почала голосувати за відставки 4 вересня та продовжує цей процес 5 вересня.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 3 вересня заявив, що, понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України зазнають змін.
Детальніше про зміни в уряді читайте в матеріалі РБК-Україна "Велике перезавантаження. Чому Зеленський вирішив оновити Кабмін, але залишив прем'єра Шмигаля".