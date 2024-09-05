Рада назначила Коваля министром аграрной политики

Верховная Рада назначила Виталия Коваля министром аграрной политики и продовольствия. До этого он возглавлял Фонд государственного имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, решение было поддержано 251 депутатом.
Ранее Верховная Рада со второй попытки уволила Коваля с должности главы Фонда государственного имущества.
Должность министра агарной политики была вакантна с мая 2024 года после того, как уволили Николая Сольского. До этого НАБУ и САП объявили Сольскому подозрение в незаконном завладении государственной землей. Это время обязанности министра исполнял первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
Виталий Коваль родился в 1981 году. Окончил Тернопольскую академию народного хозяйства. В 2004–2006 годах работал в банковской сфере. В 2006-2019 годах возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях. С сентября 2019 возглавлял Ровенскую областную государственную администрацию.
В ноябре 2023 года Верховная Рада назначила Виталия Коваля на должность главы Фонда государственного имущества Украины. На этой должности он заменил Рустема Умерова, сейчас занимающего должность министра обороны.
На этой неделе президент Владимир Зеленский инициировал изменения в правительстве, после чего ряд министров написали заявления об отставках по собственному желанию. Рада начала голосовать за отставки 4 сентября и продолжает этот процесс 5 сентября.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 3 сентября заявил, что более 50% штатной численности Кабинета министров Украины претерпят изменения.
Подробнее об изменениях в правительстве читайте в материале РБК-Украина "Большая перезагрузка. Почему Зеленский решил обновить Кабмин, но оставил премьера Шмыгаля".