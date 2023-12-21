Рада призначила чотирьох членів Рахункової палати всупереч позиції G7

Верховна рада проголосувала за призначення чотирьох членів Рахункової палати, попри прохання країн, які виділяють допомогу Україні, не поспішати з цим питанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, під час рейтингового голосування, призначені на шість років повноважень:
Железняк також повідомив, що найближчим часом Піщанську призначать головою Рахункової палати.
Посли країн "Великої сімки" раніше висловили стурбованість намірами призначити членів Рахункової палати до завершення її реформи.
"До ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою", - йдеться в заяві послів у Twitter.
Рахункова палата від імені Верховної ради здійснює контроль за надходженням коштів до державного бюджету України та їх використання. Рахункова палата складається з 13 членів.
За даними Мінфіну, станом 1 липня в Рахунковій палаті працювало 478 осіб. Видатки на Рахункову палату в бюджеті-2023 становлять 370 млн гривень.
У квітні Верховна рада України відправила у відставку голову Рахункової палати Валерія Пацкана. Він був призначений у 2018 році та входив до фракції Блоку Петра Порошенка від партії Віталія Кличка.
У вересні Комітет з питань бюджету Верховної ради прийняв рішення оголосити два конкурси на зайняття посад 11 членів Рахункової палати.