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Рада призначила чотирьох членів Рахункової палати всупереч позиції G7

Фото: Рада призначила членів Рахункової палати всупереч позиції країн-донорів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада проголосувала за призначення чотирьох членів Рахункової палати, попри прохання країн, які виділяють допомогу Україні, не поспішати з цим питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, під час рейтингового голосування, призначені на шість років повноважень:

  • Єлизавета Пушко-Цибуляк (бухгалтер Держаного бюро розслідувань) - 235 голосів
  • Сергій Ключка (працівник Державної аудиторської служби України) - 231,
  • Ольга Піщанська (екс-голова Антимонопольного комітету України) - 235,
  • Кирило Клименко - 238.

Железняк також повідомив, що найближчим часом Піщанську призначать головою Рахункової палати.

Позиція країн-донорів

Посли країн "Великої сімки" раніше висловили стурбованість намірами призначити членів Рахункової палати до завершення її реформи.

"До ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою", - йдеться в заяві послів у Twitter.

Рахункова палата

Рахункова палата від імені Верховної ради здійснює контроль за надходженням коштів до державного бюджету України та їх використання. Рахункова палата складається з 13 членів.

За даними Мінфіну, станом 1 липня в Рахунковій палаті працювало 478 осіб. Видатки на Рахункову палату в бюджеті-2023 становлять 370 млн гривень.

У квітні Верховна рада України відправила у відставку голову Рахункової палати Валерія Пацкана. Він був призначений у 2018 році та входив до фракції Блоку Петра Порошенка від партії Віталія Кличка.

У вересні Комітет з питань бюджету Верховної ради прийняв рішення оголосити два конкурси на зайняття посад 11 членів Рахункової палати.

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