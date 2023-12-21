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Рада назначила четырех членов Счетной палаты вопреки позиции G7

Фото: Рада назначила членов Счетной палаты вопреки позиции стран-доноров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада проголосовала за назначение четырех членов Счетной палаты, несмотря на просьбы стран, выделяющих помощь Украине, не торопиться с этим вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, во время рейтингового голосования назначены на шесть лет полномочий:

  • Елизавета Пушко-Цибуляк (бухгалтер Государственного бюро расследований) – 235 голосов
  • Сергей Ключко (работник Государственной аудиторской службы Украины) – 231,
  • Ольга Пищанская (экс-глава Антимонопольного комитета Украины) – 235,
  • Кирилл Клименко – 238.

Железняк также сообщил, что в ближайшее время Пищанскую назначат главой Счетной палаты.

Позиция стран-доноров

Послы стран Большой семерки ранее выразили обеспокоенность намерениями назначить членов Счетной палаты до завершения ее реформы.

"До принятия закона о реформе эти назначения подорвали бы доверие к институции, отвечающей за надзор за международной помощью", - говорится в заявлении послов в Twitter.

Счетная палата

Счетная палата от имени Верховной рады осуществляет контроль за поступлением средств в государственный бюджет Украины и их использование. Счетная палата состоит из 13 членов.

По данным Минфина, по состоянию на 1 июля в Счетной палате работало 478 человек. Расходы на Счетную палату в бюджете-2023 составляют 370 млн гривен.

В апреле Верховная Рада Украины отправила в отставку председателя Счетной палаты Валерия Пацкана. Он был назначен в 2018 году и входил во фракцию Блока Петра Порошенко от партии Виталия Кличко.

В сентябре Комитет по бюджету Верховной рРады принял решение объявить два конкурса на занятие должностей 11 членов Счетной палаты.

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