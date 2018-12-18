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Рада присудила 28 педагогам щорічну премію парламенту

Новини » Суспільство    18.12.2018 - 20:45
Рада присудила 28 педагогам щорічну премію парламенту
Фото: Верховна рада (РБК-Україна/Віталій Носач)

Їх відзначили за особливі успіхи у здійсненні навчання

Верховна рада України підтримала проект постанови №9319 "Про присудження щорічної премії Верховної ради педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів", передає кореспондент РБК-Україна.

Вказано, що премію присуджено за особливі успіхи у здійсненні навчання і виховання учнів, вихованців, слухачів.

Управлінню справами Апарату Верховної ради доручено забезпечити виготовлення дипломів лауреата щорічної премії парламенту педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів та виплату її грошової частини.

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала проект постанови №9171 "Про внесення змін до постанови Верховної ради "Про встановлення іменних стипендій Верховної ради студентам вищих навчальних закладів" щодо збільшення розміру іменних стипендій. Зокрема, проектом встановлюються іменні стипендії парламенту на рівні 2130 - 2720 гривень на місяць.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що державним службовцям Генеральної прокуратури на 25% підняли посадові оклади. У пояснювальній записці наголошується, що дане рішення буде сприяти врегулюванню питань оплати праці чиновників ГПУ і збереженню міжпосадової диференціації в оплаті праці чиновників Апарату Ради, АПУ та інших відомств.

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