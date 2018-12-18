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Служащим Генпрокуратуры подняли оклады

Новости » Общество    18.12.2018 - 13:42
Служащим Генпрокуратуры подняли оклады
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Должностные оклады подняли на 25%

Государственным служащим Генеральной прокуратуры на 25% подняли должностные оклады. Проект соответствующего постановления есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, правительство внесло изменения в примечание к схеме должностных окладов на должностях госслужбы по группам оплаты труда с учетом юрисдикции государственных органов в 2018 году, согласно которыми на чиновников Генпрокуратуры распространяется повышение окладов на 25%.

В пояснительной записке отмечается, что данное решение будет способствовать урегулированию вопросов оплаты труда чиновников ГПУ и сохранению междолжностной дифференциации в оплате труда чиновников Аппарата Рады, АПУ и других ведомств.  

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предлагает Верховной раде не повышать оклады судей местных, апелляционного и высшего специализированного суда с 1 января 2019 года. В частности, предлагается исключить из закона о судоустройстве и статусе судей норму о повышении окладов до 25 (судьям местного суда) и до 40 (судьям апелляционного и высшего специализированного суда) прожиточных минимумов.

 

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