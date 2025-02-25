Рада припинила повноваження нардепа Кормишкіної

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 25 лютого, припинення повноважень народного депутата України Кормишкіної Ірини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
"Рада підтримала припинення повноважень народного депутата України Кормишкіної Ірини. На відміну від багатьох, вона особисто виступила перед складанням мандату", - написав Железняк.
За його даними, відставку Кормишкіної підтримали 246 парламентарів. Таким чином у Раді залишається 400 народні депутати.
При цьому у коаліції 231 депутат. Однак за словами Железняка, місце Кормишкіної невдовзі займе хтось зі списку "Слуги Народу".
Раніше РБК-Україна писало, що восени минулого року нардепка Ірина Кормишкіна отримала підозру в незаконному збагаченні. У період з 2021 по 2022 рік вона придбала майно на 20 млн гривень. Але, згідно з декларацією, її дохід за ці два роки склав не більше 2,7 млн гривень.
Також у січні цього року правоохоронці з'ясували, що Кормишкіна у 2023 році не задекларувала будинок і земельні ділянки, вартість яких становить 17 млн гривень.
Декілька днів тому стало відомо, що нардепка подала заяву про складання мандата.
Більш детально про Кормишкіну можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
До слова, у січні минулого року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про те, що щонайменше 17 депутатів СН хочуть скласти мандат.
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