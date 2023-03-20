Рада припинила повноваження депутата Забродського, який отримав посаду в ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка Telegram .

Михайло Забродський - генерал-лейтенант ЗСУ, командувач Десантно-штурмових військ (2015 - 2019), перший заступник керівника aнтитерористичного центру при СБУ і керівник aнтитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (2017), герой України.

У прес-службі партії "Європейська солідарність" повідомили, що генерал-лейтинант Михайло Забродський отримав посаду у керівництві Збройних сил України.

Раніше РБК-Україна писало, що Забродський написав заяву про складання мандата за власним бажанням.

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