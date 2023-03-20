Рада прекратила полномочия депутата Забродского, получившего должность в ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко Telegram .

Михаил Забродский - генерал-лейтенант ВСУ, командующий Десантно-штурмовыми войсками (2015 - 2019), первый заместитель руководителя антитеррористического центра при СБУ и руководитель антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей (2017), герой Украины.

В пресс-службе партии "Европейская солидарность" сообщили, что генерал-лейтинант Михаил Забродский получил должность в руководстве Вооруженных сил Украины.

Ранее РБК-Украина писала, что Забродский написал заявление о сложении мандата по собственному желанию.

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