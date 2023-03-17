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Забродський складає депутатський мандат: постанова вже в Раді

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Київ , П'ятниця 17 березня 2023 13:33
Забродський складає депутатський мандат: постанова вже в Раді Фото: народний депутат Михайло Забродський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Народний депутат від "Європейської солідарності" генерал-лейтенант Михайло Забродський написав заяву про складання мандата за власним бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови №9114.

Співрозмовники РБК-Україна у "Європейській солідарності" підтверджують складання мандату Забродським, але не називають причини цього рішення. За словами джерел у партії, невдовзі Забродський сам пояснить та прокоментує це питання.

Парламентський комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ вже розглянув заяву нардепа та порекомендував Раді прийняти її.

Варто зазначити, що Михайло Забродський на виборах був четвертим номером у списку "Євросолідарності" і займає посаду першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

Відомо, що Забродський від початку повномасштабного вторгнення допомагає Генштабу ЗСУ і головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Нагадаємо, наприкінці лютого Рада позбавила мандатів трьох нардепів від забороненої ОПЗЖ - Королевську, Солода та Волошина.

Також парламент припинив депутатські повноваження Олександра Трухіна.

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