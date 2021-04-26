Рада может принять закон для завершения земельной реформы на этой неделе

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент на этой неделе может окончательно принять закон для завершения земельной реформы. Речь идет о законопроекте №2194.
"Мы пока находимся в рассмотрении вопроса №2194. Там осталась еще 861 правка. Я надеюсь, что за эту неделю мы можем их пройти", - отметил Разумков.
Напомним, Верховная рада 13 апреля вернулась к режиму пленарных заседаний. В ходе очередных заседаний парламентарии продолжают рассмотрение завершения земельной реформы.
Ранее из-за локдауна в Киеве нардепы отменили очередные пленарные заседания до 9 апреля.
Кроме того, в Украине могут расширить возможности граждан по использованию земельных участков. Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект о консолидации земель в ходе заседания на прошлой неделе. Он предусматривает, что физлица смогут вести личное крестьянское хозяйство не только на земельных участках целевого назначения, но и на всех сельскохозяйственных землях, а также на несельскохозяйственных землях.