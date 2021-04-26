UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рада может принять закон для завершения земельной реформы на этой неделе

Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент на этой неделе может окончательно принять закон для завершения земельной реформы. Речь идет о законопроекте №2194.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Мы пока находимся в рассмотрении вопроса №2194. Там осталась еще 861 правка. Я надеюсь, что за эту неделю мы можем их пройти", - отметил Разумков.

Напомним, Верховная рада 13 апреля вернулась к режиму пленарных заседаний. В ходе очередных заседаний парламентарии продолжают рассмотрение завершения земельной реформы.

Ранее из-за локдауна в Киеве нардепы отменили очередные пленарные заседания до 9 апреля.

Кроме того, в Украине могут расширить возможности граждан по использованию земельных участков. Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект о консолидации земель в ходе заседания на прошлой неделе. Он предусматривает, что физлица смогут вести личное крестьянское хозяйство не только на земельных участках целевого назначения, но и на всех сельскохозяйственных землях, а также на несельскохозяйственных землях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная РадаДмитрий Разумковземельная реформа