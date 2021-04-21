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Не только два гектара. Украинцам хотят расширить права на землю

Новина українською → Украина, Среда 21 апреля 2021 22:10
Не только два гектара. Украинцам хотят расширить права на землю Фото: представитель Кабмина в Раде Василий Мокан (facebook.com kommolodsport)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут расширить возможности граждан по использованию земельных участков. Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект о консолидации земель в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан.

Соответствующие изменения предлагаются в статью 5 закона "О личном крестьянском хозяйстве".

"Эти изменения обусловлены тем, что физлица должны иметь возможность вести личное крестьянское хозяйство не только на земельных участках целевого назначения, но и на всех сельскохозяйственных землях, а также на несельскохозяйственных землях", - подчеркнул парламентарий.

В частности, украинцы смогут вести хозяйство на приусадебных участках.

Ожидается, что такие законодательные изменения могут стимулировать ведение высокотоварного хозяйства.

Подчеркнем, ранее в СМИ появилась информация, что данный проект закона отменяет для украинцев право на бесплатные два гектара земли.

Однако представитель КМУ в парламенте обратил внимание, что нормы бесплатной передачи земучастков гражданам до двух гектаров устанавливает статья 121 Земельного кодекса. Нардеп отметил, что они действуют и не могут быть отменены.

Мокан также пояснил, что предложенный законопроект позволит устранить различные недостатки землепользования и будет способствовать установлению рыночной стоимости земучастков с/х назначения.

Так, в начале февраля министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заверил, что рынок земли в Украине заработает уже 1 июля. По словам министра, один гектар земли в начале открытия рынка земли будет стоить в районе 2 тысяч долларов.

Напомним, в Украине с 10 июня 2020 года начали регистрацию земельных участков по упрощенной процедуре. Стартовал соответствующий пилотный проект.

Как писало РБК-Украина, Верховной раде также рекомендуют усилить поддержку фермеров до 35 лет. Комитет по вопросам аграрной политики рекомендует принять соответствующий законопроект №4046.

Подчеркнем, уже несколько пленарных недель парламент рассматривает законопроект для завершения земельной реформы в Украине. Он позволит передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

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