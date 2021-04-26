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Рада может принять закон для завершения земельной реформы на этой неделе

Новина українською → Украина, Понедельник 26 апреля 2021 11:55
Рада может принять закон для завершения земельной реформы на этой неделе Фото: глава Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент на этой неделе может окончательно принять закон для завершения земельной реформы. Речь идет о законопроекте №2194.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Мы пока находимся в рассмотрении вопроса №2194. Там осталась еще 861 правка. Я надеюсь, что за эту неделю мы можем их пройти", - отметил Разумков.

Напомним, Верховная рада 13 апреля вернулась к режиму пленарных заседаний. В ходе очередных заседаний парламентарии продолжают рассмотрение завершения земельной реформы.

Ранее из-за локдауна в Киеве нардепы отменили очередные пленарные заседания до 9 апреля.

Кроме того, в Украине могут расширить возможности граждан по использованию земельных участков. Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект о консолидации земель в ходе заседания на прошлой неделе. Он предусматривает, что физлица смогут вести личное крестьянское хозяйство не только на земельных участках целевого назначения, но и на всех сельскохозяйственных землях, а также на несельскохозяйственных землях.

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Новости Украины Политика Верховная Рада Дмитрий Разумков земельная реформа
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