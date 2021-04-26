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Рада може схвалити закон для завершення земельної реформи цього тижня

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 квітня 2021 11:55
Рада може схвалити закон для завершення земельної реформи цього тижня Фото: глава Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент цього тижня може остаточно ухвалити закон для завершення земельної реформи. Йдеться про законопроект №2194.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Ми поки що знаходимося у розгляді питання №2194. Там залишилася ще 861 правка. Я сподіваюсь, що за цей тиждень ми можемо їх пройти", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, Верховна рада 13 квітня повернулася до режиму пленарних засідань. У ході чергових засідань парламентарії продовжують розгляд завершення земельної реформи.

Раніше через локдаун у Києві нардепи скасували чергові пленарні засідання до 9 квітня.

Крім того, в Україні можуть розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок. Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроект про консолідацію земель у ході засідання на минулому тижні. Він передбачає, що фізособи зможуть вести особисте селянське господарство не тільки на земельних ділянках цільового призначення, а й на всіх сільськогосподарських землях, а також на несільськогосподарських землях.

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