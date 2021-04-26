Рада може схвалити закон для завершення земельної реформи цього тижня
Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент цього тижня може остаточно ухвалити закон для завершення земельної реформи. Йдеться про законопроект №2194.
"Ми поки що знаходимося у розгляді питання №2194. Там залишилася ще 861 правка. Я сподіваюсь, що за цей тиждень ми можемо їх пройти", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, Верховна рада 13 квітня повернулася до режиму пленарних засідань. У ході чергових засідань парламентарії продовжують розгляд завершення земельної реформи.
Раніше через локдаун у Києві нардепи скасували чергові пленарні засідання до 9 квітня.
Крім того, в Україні можуть розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок. Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроект про консолідацію земель у ході засідання на минулому тижні. Він передбачає, що фізособи зможуть вести особисте селянське господарство не тільки на земельних ділянках цільового призначення, а й на всіх сільськогосподарських землях, а також на несільськогосподарських землях.