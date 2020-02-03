Рада может принять закон о "ворах в законе" на этой неделе

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы во вторник также могут рассмотреть кадровые вопросы

На текущей пленарной неделе Верховная рада может принять законопроект о "ворах в законе". Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, депутаты могут рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении соответствующих изменений в Уголовный кодекс.

"Если мы говорим об этом повестку дня. Он сформирован аппаратом очень оптимально. Есть то, что мы перенесли со второй сессии. Есть законопроекты второго чтения. Есть очень важные изменения в Уголовный кодекс Украины - за преступления, совершенные преступной сообществом", - заявил Корниенко.

Кроме того, нардеп отметил, что завтра депутаты Верховной Рады могут рассмотреть кадровые вопросы.

"Конечно, это и вопрос о рынке земли. Также есть кадровые вопросы. Я думаю, что мы обязательно завтра к ним вернемся", - добавил парламентарий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский требует от парламента принять во втором чтении законопроект "О воров в законе".

Так, народные депутаты в декабре поддержали за основу в первом чтении законопроект главы государства Владимира Зеленского №2513 о "ворах в законе". За него проголосовали 264 нардепа.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Владимир Зеленский в начале декабря внес в ВР законопроект, которым предлагалось определить понятие "вор в законе".