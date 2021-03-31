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Рада может принять закон о реформе КСУ до конца текущей сессии, - Стефанчук

Автор: Юлия Струк

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук надеется, что Верховная рада может принять закон о реформе Конституционного суда до конца текущей сессии. Речь идет о законопроекте №4533.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

"Я очень надеюсь, что да", - отметил парламентарий.

Стефанчук убежден, что без законодательного регулирования процедуры рассмотрения в Конституционном суде в Украине и в дальнейшем будет существовать ситуация, которая сложилась на сегодня: "существование закрытого акционерного общества "Конституционный суд Украины".

"На самом деле я не очень понял, почему Рада не поддержала этот законопроект еще в первом чтении. Потому что после отправки его на повторное первое чтение, кажется, только я дал поправки", - обратил внимание замглавы Рады.

В материале РБК-Украина "Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и ждет КСУ" указано, что законопроект о конституционной процедуре №4533 могут принять до конца весны.

Напомним, на прошлой неделе Венецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту о конституционной процедуре. Комиссия дала положительную оценку положений законопроекта и высказала свои предложения по его доработке.

Сейчас данный закон находится на доработке в профильном комитете Рады.

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Новости Украины Конституционный суд УкраиныВерховная РадаРуслан Стефанчук
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