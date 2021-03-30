ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Раде спрогнозировали сроки принятия закона о конституционной процедуре

Новина українською → Киев, Вторник 30 марта 2021 11:00
В Раде спрогнозировали сроки принятия закона о конституционной процедуре Фото: парламентарии могут одобрить закон до конца весны (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Верховной раде спрогнозировали сроки принятия законопроекта о конституционной процедуре №4533. Его могут принять до конца весны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ".

По словам представителя Рады в Конституционном суде Украины Ольги Совгири, после выводов Венецианской комиссии у парламентариев больше нет аргументов, чтобы не поддержать данный законопроект. При этом она считает, что после вступления в силу закона, "конституционный кризис" больше не повторится.

"То, что происходит, стало возможным из-за наличия дыр в законе о КСУ. Понимаете, он дырявый, он слишком общий. И эти слишком общие положения можно использовать в своих интересах, что и делал Конституционный суд", - сказала парламентарий.

Напомним, на прошлой неделе Венецианская комиссия обнародовала вывод по законопроекту о конституционной процедуре. Комиссия дала положительную оценку положений законопроекта и высказала свои предложения по его доработке.

Сейчас данный законопроект находится на доработке в профильном комитете Рады. Документ отправили на доработку после того, как депутаты одобрили его за основу.

Ранее РБК-Украина писало, что парламент пока не будет привлекать международников к формированию КСУ, как того предлагает Венецианская комиссия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конституционный суд Украины реформы законопроект
NEWS
У Путина заявили об отсутствии прогресса по минским соглашениям при Зеленском
У Путина заявили об отсутствии прогресса по минским соглашениям при Зеленском
DAILY
Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ