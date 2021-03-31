RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рада може ухвалити закон про реформу КСУ до кінця поточної сесії, - Стефанчук

Автор: Юлія Струк

Перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук сподівається, що Верховна рада може ухвалити закон про реформу Конституційного суду до кінця поточної сесії. Йдеться про законопроект №4533.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

"Я дуже сподіваюся, що так", - зазначив парламентар.

Стефанчук переконаний, що без законодавчого регулювання процедури розгляду в Конституційному суді в Україні і надалі буде існувати ситуація, яка склалася на сьогодні: "існування закритого акціонерного товариства "Конституційний суд України".

"Насправді я не дуже зрозумів, чому Рада не підтримала цей законопроект ще в першому читанні. Тому що після відправлення його на повторне перше читання, здається, лише я дав поправки", - звернув увагу замглави Ради.

У матеріалі РБК-Україна "Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає КСУ" вказано, що законопроект про конституційну процедуру №4533 можуть прийняти до кінця весни.

Нагадаємо, минулого тижня Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо законопроекту про конституційну процедуру. Комісія дала позитивну оцінку положень законопроекту та висловила свої пропозиції щодо його доопрацювання.

Зараз даний закон знаходиться на доопрацюванні в профільному комітеті Ради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Конституционный суд УкраиныВерховна РадаРуслан Стефанчук
Читайте також
У Раді працюють над законом, який дозволить відкликати нардепів
Стефанчук щодо закону про місцевий референдум: поспішати з ухваленням не будемо
Прогноз погоди