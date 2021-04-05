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Рада может принять закон об институте бизнес-омбудсмена до лета

Автор: Юлия Струк

Глава комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что парламент может принять закон об институте бизнес-омбудсмена до лета. Этот документ является одним из ключевых для комитета.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

"Глава комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха подчеркнул, что законопроект, который предусматривает создание института бизнес-омбудсмена, является одним из ключевых для его комитета. По его словам, законопроект может быть принят уже до лета", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля этот комитет рекомендовал парламенту отправить на повторное первое чтение законопроект №3607 об Учреждении бизнес-омбудсмена. Хотя 26 июня 2020 года комитет рекомендовал парламенту принять его за основу.

Однако в ходе консультаций были выяснены некоторые несогласованности этого законопроекта с Конституцией Украины. Комитет приступил к доработке документа.

Как писало РБК-Украина, в мае прошлого года нардепы отклонили законопроект №0944 (№4591) "Об учреждении бизнес-омбудсмена". Соответствующий проект парламент восьмого созыва принял за основу в первом чтении.

Профильный комитет рекомендовал снять с рассмотрения этот законопроект из-за того, что документ потерял актуальность.

Так, Рада 8 созыва в мае 2016 года приняла за основу законопроект №4591 "Об учреждении бизнес-омбудсмена". За документ тогда проголосовали 242 парламентария.

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Новости Украины Верховная Радабизнес-омбудсмен
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