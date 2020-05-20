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Рада отклонила закон о бизнес-омбудсмене

Новости » Политика     20.05.2020 - 17:16
Рада отклонила закон о бизнес-омбудсмене
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент 8 созыва одобрил соответствующий законопроект за основу

Верховная рада Украины отклонила законопроект №0944 "Об учреждении бизнес-омбудсмена". Соответствующий проект закона парламент восьмого созыва принял за основу в первом чтении.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Следует отметить, что профильный комитет рекомендовал снять с рассмотрения данный законопроект в связи с тем, что проект потерял актуальность.

Напомним, в начале февраля комитет Верховной рады по вопросам экономического развития рекомендует парламенту отклонить законопроект №0944 "Об учреждении бизнес-омбудсмена". Замглавы комитета Дмитрий Кисилевский предложил снять проект с рассмотрения, поскольку нарабатывается новый, согласованный со всеми заинтересованными сторонами.

Как писало РБК-Украина, парламент 8 созыва в мае 2016 года принял в первом чтении законопроект №4591 "Об учреждении бизнес-омбудсмена". За документ тогда проголосовали 242 парламентария.

Так, в октябре того же года спикер Рады 8 созыва Андрея Парубий отмечал, что введение должности бизнес-омбудсмена - это вопрос долга парламента перед Европейским союзом.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Радабизнес-омбудсмен
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