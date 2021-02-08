Противоречит Конституции: Раде рекомендуют доработать закон о бизнес-омбудсмене

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития рекомендует парламенту отправить на повторное первое чтение закон об Учреждении бизнес-омбудсмена. Речь идет о законопроекте №3607.

Указано, что 26 июня 2020 года комитет рекомендовал парламенту принять его за основу.

"Во время консультаций были выяснены некоторые несогласованности этого законопроекта с Конституцией Украины и прозвучали рекомендации доработать его с тем, чтобы данный проект не содержал никаких противоречий с Основным законом", - указано в сообщении.

В комитете сообщили, что сейчас идет работа над разработкой этих корректив.

"Комитет пересмотрел свой предыдущий вывод и принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект №3607 направить в главный комитет для подготовки на повторное первое чтение", - сообщили в Раде.