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Рада може прийняти закон про гральний бізнес вже в четвер

Новини » Політика     16.06.2020 - 12:53
Рада може прийняти закон про гральний бізнес вже в четвер
Фото: ігрові автомати (unsplash.com)

При цьому закон не розглядатимуть за спецпроцедурою

Верховна рада в четвер, 18 червня, розгляне законопроект про гральний бізнес у другому читанні та може прийняти по ньому рішення. Нардепам доведеться розглядати всі поправки до нього.

Про це заявив перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики журнал Ярослав Железняк, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, проект готовий до розгляду в залі цього тижня.

"Наскільки я бачив, в четвер ввечері його будуть виносити в залу пленарного засідання на голосування", - заявив Железняк.

Він також додав, що нардепам доведеться розглядати всі поправки до нього.

"Розгляд буде проходити по повній процедурі. Це не поправочний спам", - пояснив парламентар.

Нагадаємо, в понеділок парламентська фракція "Слуга народу" провела засідання, у ході якого розглянула закон про гральний бізнес.

Як писало РБК-Україна, в січні Рада прийняла за основу в першому повторному читанні проект закону №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", за нього проголосували 260 нардепів.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Верховна Радаигорный бизнесЯрослав Железняк
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