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Украина передала ЕС список лиц, причастных к проведению выборов в Крыму

НовостиПолитика    19.03.2018 - 12:28
Фото: Павел Климкин (UN)
Фото: Павел Климкин (UN)

Список включает 140 фамилий

Украина в лице министра иностранных дел Павла Климкина передала главам дипломатических ведомств стран-членов ЕС список лиц, задействованных в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму. Об этом сообщает LB.ua.

"Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", - сказал политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

Он отметил, что к сегодняшней встрече европейских дипломатов с Климкиным в Брюсселе был проявлен значительный интерес, которого, по словам Макеева, "кажется, не было никогда".

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

По словам министра, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей.

Кроме того, глава украинской дипломатии намерен обсудить вопрос выборов Крыму и урегулирование конфликта на Донбассе с генсеком НАТО.

Ранее, большинство стран Евросоюза, в частности, Австрия, Германия и Франция, осудили проведение выборов президента России на территории полуострова Крым и заявили о непризнании результатов голосования в Крыму.

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Теги: Павел Климкин, список, Санкции
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