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Рада может принять изменения в законе о местном самоуправлении на внеочередном заседании

Новости » Политика     10.03.2020 - 18:24
Рада может принять изменения в законе о местном самоуправлении на внеочередном заседании
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Во фракции "Слуга народа" надеются в ближайшее время включить законопроект в план "горячих"

На следующем внеочередном заседании Верховной Рады могут рассмотреть законопроект "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине". Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, во фракции надеются в ближайшее время включить законопроект в план "горячих".

"Мы надеемся, что мы в ближайшее время или после завершения выхода из рассмотрения законопроекта об обороте земли, или если будет возможность вновь внеочередных заседаний, то попробуем его включить в план таких "горячих". Потому что 2653 надо его принимать, чтобы дальше двигаться быстро", - заявил Корниенко.

Как сообщало РБК-Украина, 17 января парламентарии приняли законопроект в первом чтении. Тогда документ поддержали 288 парламентариев.

Напомним, глава комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко заявил, что комитет завершает работу над Избирательным кодексом, рассмотрев предложения президента Владимира Зеленского к нему.

Добавим, что в парламенте анонсировали доработку Избирательного кодекса в феврале 2020 года. "В рамках рабочей группы была достигнута договоренность собраться в феврале 2020 года, возможно, в более широком составе, и доработать данный Кодекс, чтобы он стал лучше и эффективнее", - отмечалось в сообщении парламента.

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