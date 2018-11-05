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Рада може прийняти держбюджет -2019 наприкінці листопада

Новини » Політика    05.11.2018 - 11:45
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Парубій допускає, що прийняття бюджету може відбутися наприкінці листопаду

Цього року парламент може прийняти проект державного бюджету на 2019 рік раніше, ніж у попередні роки. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час засідання погоджувальної ради у понеділок, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій допускає, що прийняття бюджету може відбутися наприкінці листопаду.

"Ми сподіваємось, цього року вийти на прийняття бюджету швидше. Можливо навіть у кінці листопада", - заявив голова парламенту.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження роботи над бюджетними висновками Верховної ради. У Мінфіні відзначили, що Кабмін подасть до другого читання проект бюджету-2019 після розгляду комітетом ВР з питань податкової і митної політики законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів, який був схвалений урядом 31 жовтня і поданий на розгляд парламенту.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада схвалила проект закону про держбюджет на 2019 рік за основу 18 жовтня. Уряду було доручено підготувати проект закону про державний бюджет України на 2019 рік до другого читання відповідно до бюджетних висновків і подати його на розгляд Ради в двотижневий термін.

Так, 14 вересня Кабмін схвалив проект державного бюджету на 2019 рік. А вже 21 вересня уряд представив бюджет на 2019 рік у Верховній раді.

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Теми: Бюджет-2019
Новини України Андрій ПарубійВерховна РадаБюджет 2019
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