Рада приняла заявление по ситуации в Беларуси

Верховная рада Украины приняла заявление по ситуации в Беларуси. Рада считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За постановление проголосовали 228 парламентариев.

В заявлении парламент отмечает, что выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.

"Выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей. Мы считаем недопустимым запугивания оппонентов, их заключения, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках", - подчеркивают нардепы.

Также в ВР считают недопустимым нарушение права избирателей на свободное волеизъявление, а также полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией Беларуси.

"Все это дает основания считать, что официально обнародованы результаты выборов президента РБ не отражают реальное волеизъявление белорусских граждан. Мы осуждаем применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси", - указано в заявлении.

Кроме того, нардепы присоединились к оценкам Европейского союза по поводу недемократического характера президентских выборов в Беларуси и поддержали введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих.

Рада также требует освобождения всех без исключения задержанных и надеется, что официальные власти Беларуси не допустят дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе, преследования как по политическим мотивам своих оппонентов, так и граждан республики, которые вышли на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальных властей и имеют собственную альтернативную точку зрения.

"Мы решительно осуждаем и считаем неприемлемым незаконные задержания украинских граждан. Мы будем всеми законными средствами защищать их права и интересы", - отмечают в ВР.

Однако парламентарии отмечают, что Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела. В связи с этим парламент решительно отвергает обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси.

"Беларусь всегда была и будет для нас братским государством, с которым мы родственны исторически, культурно и духовно. Мы надеемся, что Беларусь преодолеет этот сложный этап без ослабления суверенитета", - добавляют в Раде.

Нардепы считают недопустимым любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в республике. По мнению парламентариев, такой шаг является прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины.

"Призываем белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса. Одним из вариантов могли бы быть новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов", - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее спикер ВР Дмитрий Разумков заявлял, что депутаты хотят помочь сохранению независимости Беларуси и предотвратить войну на границе.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Беларусь хочет настоящей демократии, а не российской.