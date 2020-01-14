Рада приняла заявление об ответственности Ирана за сбитый самолет МАУ

Верховная рада Украины приняла заявление, которое возлагает на Исламскую Республику Иран ответственность за сбитый украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана, передает корреспондент РБК-Украина.

За принятие соответствующего проекта постановления №2726 "О заявлении Верховной рады Украины в связи с трагической гибелью пассажиров самолета рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вследствие его сбития Исламской республикой Иран" проголосовали 368 парламентариев.

"Верховная рада Украины рассчитывает на официальные извинения Исламской республики Иран за сбитие украинского самолета и гибели его экипажа и пассажиров, а также призывает Исламскую республику Иран признать свою полную ответственность. Верховная рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Ирана к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также оказание всякого возможного содействия их работе", - сказано в тексте заявления.

Также ВР призывает мировое сообщество и международные организации поддержать Украину в ее настаивании в отношении проведения расследования, установления всех виновных, их надлежащего наказания, возвращение тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат.

"Верховная рада призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценки рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы", - отмечают нардепы.

Кроме того, парламент обращается к органам государственной власти Украины с призывом в полной мере информировать общество о результатах расследования катастрофы.

Напомним, авиакатастрофа под Тегераном произошла рано утром 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, однако после взлета связь с ним прервалась. Самолет упал в 15 км от аэропорта вылета, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Кроме того, на третий день после авиакатастрофы в Иране официальный Тегеран признал, что военные сбили самолет. В то же время высшее руководство страны настаивает, что трагедия произошла в результате "человеческой ошибки".