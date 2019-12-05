Рада приняла законопроект об оборонных закупках за основу

Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2398-д "Об оборонных закупках". Законопроект поддержали 293 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно с пояснительной запиской к проекту закона, его принятие должно обеспечить гармонизацию правил оборонных закупок в соответствии со стандартами стран-партнеров НАТО и ЕС.

Законопроектом предусматривается утверждение типовых государственных контрактов; четкое определение полномочий Минобороны и Минэкономики в части осуществления закупок.

Также предлагается:

постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в соответствующих стандартах НАТО;

предоставление возможности государственным заказчикам осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения с прозрачными и конкурентными процедурами, а также осуществлять закупки по импорту;

осуществление закупок в рамках трехлетнего планирования;

установления государственным заказчиком дополнительных критериев отбора с целью обеспечения безопасности информации с ограниченным доступом (обеспечение сохранности секретной и конфиденциальной информации) и безопасности снабжения (своевременное и надежное выполнение договора).

Документом предлагается предоставление доступа к процедурам закупок оборонной продукции иностранным поставщикам при условии предоставления преимущества производителям, локализованным на таможенной территории Украины, а также производителям, которые обеспечивают более выгодные условия содержания, сервиса и ремонта поставленной продукции

Кроме того, предусматривается запрет государственным заказчикам снижать уровень рентабельности на собственное усмотрение и планируется ввести автоматизацию и диджитализацию сведений о рынке оборонной продукции путем создания электронного реестра соответствующих поставщиков.

Напомним, ранее парламентский комитет по национальной безопасности и обороне рекомендовал народным депутатам принять законопроект № 2398-д "Об оборонных закупках". Документ был внесен на рассмотрение Рады 7 ноября.

Как писало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год на безопасность и оборону правительство заложило 245,8 млрд гривен.