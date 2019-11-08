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Раде рекомендуют рассмотреть законопроект об оборонных закупках

Новости » Политика     08.11.2019 - 00:26
Раде рекомендуют рассмотреть законопроект об оборонных закупках
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законопроект зарегистрировали в парламенте 7 ноября

Комитет рекомендовал Верховной раде включить в повестку дня законопроект об оборонных закупках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Марьяны Безуглой в Facebook.

Так, 7 ноября группа народных депутатов от фракции "Слуга народа" внесла законопроект № 2398 проект закона "Об оборонных закупках".

"Совместные усилия сделают закупки для нужд обороны прозрачными и уменьшат коррупционные риски. Сегодня мы зарегистрировали законопроект "Об оборонных закупках" и комитетом рекомендовали Верховной раде включить его в повестку дня", - сообщила Безуглая

Согласно пояснительной записке к проекту закона, его принятие должно обеспечить гармонизацию правил оборонных закупок в соответствии со стандартами стран-партнеров НАТО и ЕС.

"Проектом предусматривается: утверждение типовых государственных контрактов; четкое определение полномочий Минобороны и Минэкономики в части осуществления закупок; Предоставить возможность исполнителям и заказчикам осуществлять закупки по трехлетним планированием;.. внедряется поддержка национального производителя путем локализации производства", - говорится в проекте.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде создали рабочую группу для наработки законопроектов в отношении закупок для нужд обороны.

РБК-Украина писало, что в проекте государственного бюджета на 2020 год на безопасность и оборону правительство заложило 245,8 млрд гривен.

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