Рада приняла закон Зеленского о реформе ВККС с предложениями президента

За документ проголосовали 305 нардепов.

Член комитета по вопросам правовой политики Роман Бабий уточнил, что президент предоставил к законопроекту шесть предложений.

В законе предусмотрели, что теперь ВККСУ может начать работу, если в ее состав назначено минимум 11 членов из 16 (так было в проголосованной редакции), однако минимум шесть из них должны быть из числа судей или судей в отставке.

Из текста документа исключили возможность конкурсной комиссии и ее членов привлекать к работе КК экспертов и специалистов. Убрали также положения о праве их доступа ко всем документам и информации, предоставляемой кандидатами. Однако на запрос члена комиссии к ее работе могут привлекаться помощники и переводчики.

Изменения претерпели и положения о выполнении полномочий главой Высшего совета правосудия в процедурах формирования конкурсной комиссии - отправка обращений к субъектам формирования, подписание решения о формировании первого состава. Такие полномочия предоставили не только главы ВСП, но и исполняющему его обязанности (в случае отсутствия главы, как есть по состоянию на сейчас).

Главная коллизия документа

Из закона исключили положение о паритетности представителей Совета судей и международных экспертов при принятии конкурсной комиссией решения (так называемая "формула 2+2").

В комментарии РБК-Украина Бабий пояснил, что в документе прописали определяющий голос международных экспертов. То есть, теперь решение УК считается принятым, если из 4 (или более) членов "за" проголосовали минимум два международных эксперта. При распределении голосов 3 на 3 преимущество имеет решение, за которое проголосовала "тройка", в состав которой входят минимум 2 международных эксперта.