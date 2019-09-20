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Рада прийняла закон Зеленського про План оборони України

Новини » Політика    20.09.2019 - 17:17
Рада прийняла закон Зеленського про План оборони України
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи надали право президенту затверджувати структуру Плану оборони України

Верховна рада України прийняла за основу законопроект №1011 авторства президента Володимира Зеленського про План оборони України, передає кореспондент РБК-Україна.

За закон проголосували 286 нардепів.

Документом передбачене законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надання права президенту затверджувати його структуру.

"Ухвалення цього закону дозволить створити умови для підготовки органів державної влади, всіх складових сектору безпеки і оборони України, органів місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан і відсічі збройної агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони", - зазначено в пояснювальній записці.

У законі визначено, що план оборони України - складова частина оборонного планування, яка містить сукупність документів, що визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, військових, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Нагадаємо, Рада схвалила цей проект закону президента про План оборони України в першому читанні 12 вересня. Законопроект тоді підтримали 316 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту прийняти законопроект №1011 авторства Зеленського про План оборони України.

Додамо також, комітет парламенту 8 скликання з питань національної безпеки і оборони в лютому проголосував рекомендувати ВР прийняти за основу урядовий законопроект №9464 "Про внесення змін до закону "Про оборону України". Цим документом також була передбачена розробка Плану оборони України президентом.

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