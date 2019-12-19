Рада приняла закон о ВСК с предложениями президента

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из закона убрали положение относительно объявления импичмента президента

Верховная рада Украины одобрила законопроект №0979 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады" предложениями президента Владимира Зеленского, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 337 нардепов.

В документе предусмотрено, что временные следственные комиссии и временные специальные комиссии ВР, образованные до вступления в силу закона, продолжают свою деятельность соответственно требованиям этого закона, Регламента ВР до окончания установленного срока их деятельности.

Данный закон определяет правовой статус временных следственных комиссий и временных специальных комиссий Совета, их полномочия и организационные основы деятельности. Также в документе прописан порядок создания таких комиссий.

Отметим, из документа были убраны положения относительно объявления импичмента президенту.

"Статус и порядок деятельности специальной временной следственной комиссии, которая создается ВР в соответствии со статьей 111 Конституции Украины для проведения расследования во время процедуры устранения президента с поста в порядке импичмента, существенно отличается от статуса и порядка деятельности временных специальных и временных следственных комиссий, создаваемых парламентом согласно статье 89 Конституции Украины. Учитывая указанное нормирование деятельности специальной временной следственной комиссии, а также временных специальных и временных следственных комиссий в одном законодательном акте является неоправданным и таким, что не вытекает из положений Конституции Украины", - отмечалось в предложениях главы государства к документу.

РБК-Украина писало, что законопроект авторства главы государства Владимира Зеленского об импичменте президента вступил в силу в среду, 25 сентября.

Стоит отметить, 29 августа законопроект президента был опубликован на сайте парламента. Он был определенный Зеленским как неотложный.