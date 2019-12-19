ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада схвалила закон про ТСК з пропозиціями президента

Новини » Політика     19.12.2019 - 17:33
Рада схвалила закон про ТСК з пропозиціями президента
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Із закону прибрали положення щодо оголошення імпічменту президента

Верховна рада України схвалила законопроект №0979 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради" з пропозиціями президента Володимира Зеленського, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 337 нардепів.

У документі передбачено, що тимчасові слідчі комісії та тимчасові спеціальні комісії ВР, утворені до набрання чинності цим законом, продовжують свою діяльність відповідно до вимог цього закону, Регламенту ВР до закінчення встановленого терміну їх діяльності.

Даний закон визначає правовий статус тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Ради, їх повноваження та організаційні основи діяльності.
Також у документі прописаний порядок створення таких комісій.

Зазначимо, з документу були прибрані положення щодо оголошення імпічменту президенту.

"Статус та порядок діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії, що створюється ВР згідно зі статтею 111 Конституції України для проведення розслідування під час процедури усунення президента з поста в порядку імпічменту, суттєво відрізняється від статусу та порядку діяльності тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій, утворюваних парламентом відповідно до статті 89 Конституції України. З огляду на зазначене унормування питань діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії, а також тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій в одному законодавчому акті є невиправданим і таким, що не випливає з положень Конституції України", - зазначалося у пропозиціях глави держави до документу.

РБК-Україна писало, що законопроект авторства глави держави Володимира Зеленського про імпічмент президента набув чинності в середу, 25 вересня.

Варто відзначити, 29 серпня законопроект президента був опублікований на сайті парламенту. Він був визначений Зеленським як невідкладний.

Рада відправила на доопрацювання закон про легалізацію грального бізнесу Рада може змінити план своєї роботи у грудні
Новини України ВСКВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся