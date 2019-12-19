Рада схвалила закон про ТСК з пропозиціями президента

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Із закону прибрали положення щодо оголошення імпічменту президента

Верховна рада України схвалила законопроект №0979 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради" з пропозиціями президента Володимира Зеленського, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 337 нардепів.

У документі передбачено, що тимчасові слідчі комісії та тимчасові спеціальні комісії ВР, утворені до набрання чинності цим законом, продовжують свою діяльність відповідно до вимог цього закону, Регламенту ВР до закінчення встановленого терміну їх діяльності.

Даний закон визначає правовий статус тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Ради, їх повноваження та організаційні основи діяльності.

Також у документі прописаний порядок створення таких комісій.

Зазначимо, з документу були прибрані положення щодо оголошення імпічменту президенту.

"Статус та порядок діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії, що створюється ВР згідно зі статтею 111 Конституції України для проведення розслідування під час процедури усунення президента з поста в порядку імпічменту, суттєво відрізняється від статусу та порядку діяльності тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій, утворюваних парламентом відповідно до статті 89 Конституції України. З огляду на зазначене унормування питань діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії, а також тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій в одному законодавчому акті є невиправданим і таким, що не випливає з положень Конституції України", - зазначалося у пропозиціях глави держави до документу.

РБК-Україна писало, що законопроект авторства глави держави Володимира Зеленського про імпічмент президента набув чинності в середу, 25 вересня.

Варто відзначити, 29 серпня законопроект президента був опублікований на сайті парламенту. Він був визначений Зеленським як невідкладний.