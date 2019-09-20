Рада схвалила закон для поліпшення інвестклімату в Україні

Фото: Верховна рада (twitter.com/verkhovna_rada)

У сфері будівництва пропонується скасувати обов’язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури

Верховна рада України схвалила у другому читанні законопроект №1059 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні", який визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 272 депутати Ради.

Метою документу є поліпшення інвестиційного клімату України за окремими напрямами, обраними внаслідок комплексної оцінки відповідності законодавства України кращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку у методології рейтингу Doing Business.

Передбачається внести зміни до низки законодавчих актів, які містять застаріле та неефективне регулювання.

Зазначимо, у сфері будівництва пропонується скасувати обов’язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту. Пайовий внесок скасовується з 2021 року.

В 2020 році діє перехідний період, під час якого встановлюється фіксована однакова ставка пайової участі. Розмір пайової участі становить (якщо менший розмір не встановлено рішенням органу місцевого самоврядування, чинним на день набрання чинності цим законом):

для нежитлових будівель та споруд - 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

для житлових будинків - 2 відсотки вартості будівництва об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.

Також передбачається скасувати обов'язковість проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності, які передаються у заставу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 вересня Верховна рада прийняла за основу законопроект №1059 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні". Тоді проект підтримали 290 нардепів. Також депутати схвалили скорочену процедуру підготовки закону до другого читання.

Відзначимо, у липні показник індексу інвестиційної привабливості України, який вимірює Європейська Бізнес Асоціація, знизився до рівня 2016 року.

Нагадаємо, 1 січня 2017 року набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні". Законом передбачається адміністрування усіх баз даних Мінфінансів або держпідприємством при Мінфіні (замість Державної фіскальної служби) і впровадження ведення єдиної бази індивідуальних податкових консультацій на сайті ДФС.