Рада приняла закон о тюрьме за ложь в декларациях с предложениями Зеленского

За документ проголосовали 315 парламентариев.

Подчеркнем, из закона исключили противоречивое положение, согласно которому сведения об объектах декларирования, находящихся во владении или пользовании члена семьи декларанта, указываются только в случае, если член семьи подал такие сведения субъекту декларирования в любом виде.

Зеленский подчеркивал, что эта норма позволила бы переписывать дорогие машины, квартиры, например, на члена семьи, якобы откажется предоставить декларанту документы об этом имуществе. И позволит избежать уголовной ответственности.

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