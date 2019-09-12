Рада прийняла закон про режим спільного транзиту

Верховна рада схвалила закон, визначний президентом як невідкладний
Верховна рада України прийняла за основу та в цілому законопроект №1082 "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За прийняття документу проголосували 333 нардепи. Так, законом передбачається прийняття окремого закону "Про режим спільного транзиту", яким встановлюються:
ВР схвалила закон, визначний президентом як невідкладний.
Нагадаємо, 25 квітня Верховна рада України схвалила за основу закон про режим загального транзиту з Європейським союзом. Відповідний законопроект №9532 "Про режим спільного транзиту" підтримали 234 парламентаря.
Раніше парламент підтримав за основу в першому читанні закон про "промисловий безвіз".