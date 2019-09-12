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Рада прийняла закон про режим спільного транзиту

Новини » Політика    12.09.2019 - 13:50
Рада прийняла закон про режим спільного транзиту
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Верховна рада схвалила закон, визначний президентом як невідкладний

Верховна рада України прийняла за основу та в цілому законопроект №1082 "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За прийняття документу проголосували 333 нардепи. Так, законом передбачається прийняття окремого закону "Про режим спільного транзиту", яким встановлюються:

  • основні засади організації та здійснення спільного режиму транзиту товарів через митну територію України,
  • порядок і умови переміщення таких товарів митною територією України у спільному режимі транзиту,
  • здійснення митних формальностей,
  • застосування механізму гарантування сплати митного боргу,
  • застосування спеціальних транзитних спрощень та інші особливості здійснення операцій спільного режиму транзиту.

ВР схвалила закон, визначний президентом як невідкладний.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна рада України схвалила за основу закон про режим загального транзиту з Європейським союзом. Відповідний законопроект №9532 "Про режим спільного транзиту" підтримали 234 парламентаря.

Раніше парламент підтримав за основу в першому читанні закон про "промисловий безвіз".

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