Рада прийняла закон про проведення засідань комітетів в режимі відеоконференції

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За документ проголосували 319 депутатів

Верховна рада України на позачерговому засіданні прийняла за основу і в цілому законопроект №3277 про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" щодо проведення засідань комітетів в режимі відеоконференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 319 народних депутатів.

Проект закону передбачає особливості організації роботи органів Верховної ради України в умовах встановлення карантину на території України шляхом проведення засідань комітетів ВР в режимі відеоконференції.

Така робота комітетів передбачена на період карантину, який встановлюється Кабміном.

"Комітети здійснюють свою роботу у формі засідань, які можуть проводитися у режимі відеоконференції з можливою одночасною трансляцією на офіційному веб-сайті ВР, за попередньою згодою більшості від затвердженого ВРУ кількісного складу комітету, надісланою голові такого комітету з використанням єдиної автоматизованої системи та накладенням кваліфікованого електронного підпису", - сказано у тексті закону. При цьому згода на проведення засідання комітету у режимі відеоконференції надається кожним нардепом окремо шляхом надсилання персонального листа на адресу голови комітету.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховна рада України не змогла призначити Сергія Марченка новим міністром фінансів, а Максима Степанова - міністром охорони здоров'я. У ВР не вистачило голосів на призначення нових міністрів.

Також повідомлялося, що раніше депутати проголосували за закон про забезпечення лікування коронавіруса. Законопроектом, зокрема, пропонується дозволити застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, не зазначених в інструкції для медичного застосування, за наявності доведеної ефективності лікування коронавіруса.