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Рада приняла закон о противодействии антисемитизму в Украине

Автор: Юлия Бойко

Верховная рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. Проект №5109 поддержали 283 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пленарное заседание.

Закон дает определение понятию "антисемитизм", запрещает юдофобию и ее проявления. Проявлениями антисемитизма являются, например, призыв, сокрытие или оправдание убийства, высказывание ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание Холокоста, изготовление, распространение любых материалов с антисемитскими высказываниями.

К проявлениям антисемитизма отнесли повреждение, разрушение или осквернение религиозных зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям.

Отметим, ответственность за антисемитизм предлагается установить законопроектом №5110.

В частности, за проявления антисемитизма хотят наказывать штрафом от 3400 до 8500 гривен или ограничением свободы на срок до 5 лет. Если эти проявления сопровождались насилием или угрозами, то штраф до 17000 гривен или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Максимально наказание за проявления антисемитизма хотят установить в виде 8 лет тюрьмы.

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Верховная рада