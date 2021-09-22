Рада приняла закон о противодействии антисемитизму в Украине

Верховная рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. Проект №5109 поддержали 283 народных депутата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пленарное заседание.
Закон дает определение понятию "антисемитизм", запрещает юдофобию и ее проявления. Проявлениями антисемитизма являются, например, призыв, сокрытие или оправдание убийства, высказывание ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание Холокоста, изготовление, распространение любых материалов с антисемитскими высказываниями.
К проявлениям антисемитизма отнесли повреждение, разрушение или осквернение религиозных зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям.
Отметим, ответственность за антисемитизм предлагается установить законопроектом №5110.
В частности, за проявления антисемитизма хотят наказывать штрафом от 3400 до 8500 гривен или ограничением свободы на срок до 5 лет. Если эти проявления сопровождались насилием или угрозами, то штраф до 17000 гривен или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Максимально наказание за проявления антисемитизма хотят установить в виде 8 лет тюрьмы.