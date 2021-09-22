Рада приняла закон о противодействии антисемитизму в Украине

Отметим, ответственность за антисемитизм предлагается установить законопроектом №5110.

В частности, за проявления антисемитизма хотят наказывать штрафом от 3400 до 8500 гривен или ограничением свободы на срок до 5 лет. Если эти проявления сопровождались насилием или угрозами, то штраф до 17000 гривен или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Максимально наказание за проявления антисемитизма хотят установить в виде 8 лет тюрьмы.