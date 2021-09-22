Рада прийняла закон про протидію антисемітизму в Україні

Верховна рада прийняла закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Проект №5109 підтримали 283 народних депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пленарне засідання.

Закон дає визначення поняттю "антисемітизм", забороняє юдофобію та її прояви. Проявами антисемітизму є, наприклад, заклик, приховування або виправдання вбивства, висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження, заперечення Голокосту, виготовлення, поширення будь-яких матеріалів з антисемітськими висловлюваннями.

До проявів антисемітизму віднесли пошкодження, руйнування або осквернення релігійних будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям.