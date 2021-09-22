Рада прийняла закон про протидію антисемітизму в Україні

Верховна рада прийняла закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Проект №5109 підтримали 283 народних депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пленарне засідання.
Закон дає визначення поняттю "антисемітизм", забороняє юдофобію та її прояви. Проявами антисемітизму є, наприклад, заклик, приховування або виправдання вбивства, висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження, заперечення Голокосту, виготовлення, поширення будь-яких матеріалів з антисемітськими висловлюваннями.
До проявів антисемітизму віднесли пошкодження, руйнування або осквернення релігійних будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям.
Відзначимо, відповідальність за антисемітизм пропонується встановити законопроектом №5110.
Зокрема, за прояви антисемітизму хочуть карати штрафом від 3400 до 8500 гривень або обмеженням волі на строк до 5 років. Якщо ці прояви супроводжувалися насильством або погрозами, то штраф до 17000 гривень або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Максимально покарання за прояви антисемітизму хочуть встановити у вигляді 8 років в'язниці.