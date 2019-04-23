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За два года на Донбассе из-за подрыва на минах погибли 56 гражданских

Новости » Общество    23.04.2019 - 11:14
За два года на Донбассе из-за подрыва на минах погибли 56 гражданских
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Еще 158 местных жителей получили ранения

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан призвал к полному разминированию на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ОБСЕ.

Он напомнил, что два года назад в неподконтрольном правительству районе вблизи Пришиб Луганской области бронированный автомобиль Миссии ОБСЕ подорвался на мине, в результате чего погиб фельдшер Джозеф Стоун.

"Обращая внимание на то, что более 56 гражданских лиц погибли, а 158 получили ранения в результате срабатывания мин и боеприпасов, которые не взорвались, с тех пор, как два года назад погиб Джозеф Стоун, посол Апакан призвал к всеобъемлющего соблюдения приобретенных обязательств изъять мины и прекратить закладку новых", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что вблизи поселка Пески Донецкой области в результате взрыва во время разминирования погиб работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в 2018 году было проверено и разминировано более 4 тысяч гектаров. В течение 2018 года на выполнение задач по назначению в зоне АТО и проведения ООС было обезврежено более 24 тысяч 700 единиц взрывоопасных предметов.

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