Рада ухвалила закон про правила маркування продуктів

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Закон забороняє вводити споживачів в оману

Верховна рада України в четвер, 6 грудня 2018 року, схвалила в другому читанні законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів про харчові продукти". Документ підтримав з другого разу 231 парламентарій (спочатку 223), передає кореспондент РБК-Україна.

Закон уніфікує правила надання споживачам інформації про харчові продукти. Зокрема, встановлюються загальні положення до маркування харчових продуктів, дія яких може поширюватись на всі харчові продукти або на певні їх категорії. Також визначені окремі правила щодо маркування певних видів харчових продуктів.

Законом регулюються обов'язки операторів ринку харчових продуктів, відповідальних за надання інформації про харчові продукти. Забороняється використання інформації, яка може ввести споживача в оману, особливо в частині властивостей і характеристик харчових продуктів і наслідків їх споживання, а також в частині приписування харчових продуктів лікувальних властивостей. Ця заборона поширюється також на рекламування та подання харчових продуктів.

Також передбачено надання споживачам інформації про вміст у харчових продуктах харчових добавок, допоміжних речовин для переробки і інших речовин або продуктів, які можуть викликати алергічні реакції або непереносимість.

Крім того, проектом регламентуються правила надання інформації про харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційним способом, в тому числі із застосуванням засобів дистанційного зв'язку.

Закон також передбачає вимогу про надання споживачеві інформації про те, чи піддавався харчовий продукт розморожуванню.

Нагадаємо, що в травні Рада прийняла в першому читанні законопроект №3871 про заборону використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів.

РБК-Україна повідомляло, що 4 грудня ВР відправила на повторне перше читання в профільний комітет законопроект №8464 "Про внесення змін до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Для прийняття закону за основу в сесійній залі не вистачило голосів.