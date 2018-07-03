Рада приняла закон относительно незаконного вывоза необработанных лесоматериалов

Документом определены штрафы и уголовная ответственность за незаконный сбыт леса

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект № 5495 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращение незаконного вывоза необработанных лесоматериалов", передает корреспондент РБК-Украина.

За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.

Устанавливается, что объем внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных не должен превышать 25 млн куб. метров в год, независимо от объема внутреннего потребления отечественных лесоматериалов, необработанных в предыдущем году.

При этом контроль за непревышением такого объема и мониторинг внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных осуществляются центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере лесного хозяйства, в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Временно, сроком на восемь лет со дня вступления в силу этим законом, запрещается вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта древесины топливной.

Ответственность за перемещение через таможенную границу лесоматериалов или пиломатериалов

Так, перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля либо с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, а также необработанных лесоматериалов наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

И само действие, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием власти или служебного положения, либо в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Штрафы за незаконную рубку

Закон определяет, что незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка влечет за собой наложение штрафа на граждан от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 75 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из таких нарушений, - влекут за собой наложение штрафа на граждан от 30 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Определено, что уничтожение или повреждение зеленых насаждений, отдельных деревьев, кустарников, газонов, цветников и других объектов озеленения в населенных пунктах, непринятие мер для их охраны, а также самовольное перенесение в другие места во время застройки отдельных участков, занятых объектами озеленения; повреждение деревьев и кустарников за пределами населенных пунктов, которые не отнесены к лесному фонду, или их незаконная порубка влекут за собой наложение штрафа на граждан от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц или физических лиц - предпринимателей - от 30 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан

Штрафы за незаконный сбыт леса

Незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозка, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников, которые причинили существенный вред, наказываются штрафом от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц наказываются ограничением свободы на срок от трех до п'пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Такие действия, совершенные в заповедниках или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, или в других особо охраняемых лесах наказывается штрафом от 1500 до 2000 необлагаемых минимумов или ограничением свободы на срок от трех до п'пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, если они повлекли тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Напомним, ранее Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендовал Верховной раде принять за основу законопроект № 8241 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения эффективного ведения лесного хозяйства и усиления охраны лесов".