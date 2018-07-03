Рада прийняла закон щодо незаконного вивезення необроблених лісоматеріалів

Документом визначені штрафи та кримінальна відповідальність за незаконний збут лісу

Верховна рада України підтримала у другому читанні законопроект № 5495 "Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів", передає кореспондент РБК-Україна.

За відповідне рішення проголосували 234 народних депутата.

Встановлюється, що обсяг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених не повинен перевищувати 25 млн куб. метрів на рік незалежно від обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених у попередньому році.

При цьому контроль за не перевищенням такого обсягу та моніторинг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Тимчасово, строком на вісім років з дня набрання чинності цим законом, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту деревини паливної.

Відповідальність за переміщення через митний кордон лісоматеріалів або пиломатеріалів

Так, переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а також необроблених лісоматеріалів карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Ті ж дії, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Штрафи за незаконну рубку

Закон визначає, що незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 75 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з таких порушень, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Визначено, що знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об'єктів озеленення у межах населених пунктів, невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об'єктами озеленення; пошкодження дерев і чагарників за межами населених пунктів, що не віднесені до лісового фонду, або їх незаконна порубка тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб або фізичних осіб - підприємців - від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Штрафи за незаконний збут лісу

Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду караються штрафом від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Такі дії, вчинені у заповідниках або на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах караються штрафом від 1500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті ж дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років.

Нагадаємо, раніше Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендував Верховній раді прийняти за основу законопроект № 8241 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективного ведення лісового господарства та посилення охорони лісів".