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Комітет рекомендує Раді посилити охорону лісів

НовиниПолітика    15.06.2018 - 14:07
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Законопроект рекомендують прийняти за основу

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект № 8241 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективного ведення лісового господарства та посилення охорони лісів". Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

Проектом планується внести зміни до Лісового кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими Держлісагентству надаються повноваження, зокрема, з координації заходів з охорони лісів від порушень лісового та природоохоронного законодавства.

Документом також запроваджується проведення національної інвентаризації лісів, яка має здійснюватися державною спеціалізованою організацією; уточняються основні вимоги щодо ведення лісового господарства, здійснення охорони і захисту лісів, повноваження посадових осіб у відповідній сфері та заходи щодо їх соціально-побутового захисту тощо.

"Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендував Верховній раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняти законопроект № 8241 за основу", - сказано у повідомленні.

Слід зазначити, що Міністерство екології та природних ресурсів у своєму висновку не підтримує законопроект у запропонованій редакції, оскільки вона суперечить Концепції реформування системи держнагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища. Так, відповідно до концепції, передбачено утворення єдиного інтегрованого державного органу природоохоронного моніторингу та контролю.

Крім того, Головне науково-експертне управління зазначило, що законопроект доцільно повернути на доопрацювання.

Нагадаємо, комітет рекомендує Раді створити Держфонд розвитку лісового господарства.

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Теги публікації: комитет, лес, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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