Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте" за основу

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", передает корреспондент РБК-Украина.

По его принятие проголосовали 243 парламентария.

Так, документом предлагается определить правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта, в частности, вопросы государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта, функционирования и развития внутреннего водного транспорта, его инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное.

Напомним, в феврале комитет по вопросам транспорта рекомендовал парламенту принять законопроект о внутреннем водном транспорте. Так, члены комитета поддержали проект закона №1182-1-д, который был доработан и представлен 45 народными депутатами - представителями почти всех политических сил и всеми членами комитета транспорта и инфраструктуры.

Как писало РБК-Украина ранее, законопроекты №1182 и №1182-1 комитет по вопросам транспорта рассмотрел в декабре и рекомендовал их отклонить.

Отметим, в начале 2019-го Владимир Омелян, возглавлявший Министерство инфраструктуры, подчеркивал, что для развития грузопотока на Днепре Рада должна принять закон о внутреннем водном транспорте.