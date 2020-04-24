Рада схвалила закон "Про внутрішній водний транспорт" за основу

Верховна рада України схвалила за основу у першому читанні законопроект №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт", передає кореспондент РБК-Україна.

За його прийняття проголосували 243 парламентарі.

Так, документом пропонується визначити правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту, зокрема, питання державного регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту, функціонування та розвитку внутрішнього водного транспорту, його інфраструктури, перевезення вантажів та пасажирів, судноплавства на внутрішніх водних шляхах та його безпеки, майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах, відповідальності судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт тощо.

Нагадаємо, у лютому комітет з питань транспорту рекомендував парламенту прийняти законопроект про внутрішній водний транспорт. Так, члени комітету підтримали проект закону №1182-1-д, який був доопрацьований і представлений 45 народними депутатами - представниками майже всіх політичних сил і всіма членами комітету транспорту і інфраструктури.

Як писало РБК-Україна раніше, законопроекти №1182 та №1182-1 комітет з питань транспорту розглянув у грудні та рекомендував їх відхилити.

Зазначимо, на початку 2019-го Володимир Омелян, який очолював Міністерство інфраструктури, підкреслював, що для розвитку вантажопотоку на Дніпрі Рада повинна прийняти закон про внутрішній водний транспорт.